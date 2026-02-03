Jovencito está muy grave tras caer de su motocicleta

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un joven motociclista fue hospitalizado, en condición crítica, luego de ser víctima de un accidente a bordo de su motocicleta, ocurrido en una localidad rural del municipio de Pueblo Nuevo.

La víctima es Yonel Aguilar de la Cruz, quien tiene 19 años de edad y cuya atención médica es brindada en el Hospital General 450, donde su pronóstico se marcó como reservado.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el lunes en la localidad de Las Bayas, de la mencionada demarcación, cuando el jovencito circulaba a bordo de un vehículo de bajo cilindraje.

Por causas no precisadas, el muchacho perdió el control y cayó abruptamente; dado que no portaba casco de protección, las afectaciones en la región craneal fueron severas.

En el Hospital Integral de Pueblo Nuevo lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que de inmediato lo derivaron al centro médico capitalino, donde los especialistas luchan por salvar su vida.