La cuesta de enero pega fuerte al sector restaurantero de Durango

Durango, Dgo.

El inicio de 2026 ha resultado particularmente adverso para la industria restaurantera en la capital duranguense, luego de que el primer mes del año registrara una notable disminución en afluencia y consumo, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango.

La presidenta del organismo, Adriana Porras, señaló que enero dejó un panorama complejo para el sector, al grado de que varios empresarios consideran que se trató de la “cuesta de enero más difícil de los últimos años”.

Aunque el fin de semana largo generó expectativas de recuperación, el comportamiento del mercado no cumplió lo previsto. Por el contrario, el gasto de las familias continuó retraído y la presencia de comensales en establecimientos fue menor a la esperada.

La dirigente empresarial explicó que este fenómeno responde a diversos factores, entre ellos el clima y la situación económica. Las bajas temperaturas desincentivaron las salidas familiares, mientras que el incremento en el costo de vida ha llevado a muchas personas a priorizar el gasto en necesidades básicas antes que en actividades recreativas como comer fuera de casa.

“Cada segmento de clientela se ha visto afectado de manera distinta, pero en general el patrón es el mismo: menos gente en los restaurantes y un consumo más cauteloso”, afirmó.

Además, Canirac detectó cambios en los hábitos de los jóvenes, quienes ahora optan con mayor frecuencia por reunirse en domicilios particulares en lugar de acudir a bares o restaurantes. Esta tendencia ha impactado directamente en la dinámica de establecimientos orientados a ese público.

Como resultado de estas condiciones, los negocios del sector reportan una caída en ventas de entre 25 y 30 por ciento en comparación con años anteriores, cifra que mantiene en alerta a empresarios y trabajadores de la industria.

Ante este escenario, la cámara restaurantera llamó a fortalecer estrategias de promoción, innovación en menús y campañas que incentiven el consumo local, con el fin de mitigar los efectos de este arranque de año adverso.