Maniobra para evitar choque termina en tragedia: una mujer muerta y un lesionado

Gómez Palacio, Dgo.

Una mujer murió y su pareja resultó con lesiones graves a causa de un accidente frontal, ocurrido cuando ambos se transportaban en una motocicleta por un camino rural del municipio de Gómez Palacio.

La fallecida es Berenice Martínez Ramírez, quien tenía 33 años de edad y vivía en la localidad de El Vergelito, mientras que el lesionado es Fernando Sánchez González, de 41, quien vive en el ejido La Popular, ambos poblados de la demarcación mencionada.

Los hechos ocurrieron en el tramo que une a la localidad de origen del varón y el poblado Las Lagartijas, cuando iban a bordo de una motocicleta Kurazai 125.

Según los testimonios recogidos por las autoridades, un vehículo (cuyas características no fueron detalladas), le invadió el carril de circulación a Fernando, por lo que realizó una maniobra evasiva y evitó el choque.

Sin embargo, perdió el control y terminó impactando otra unidad, el Honda Civic de Javier P., de 37 años de edad, en un choque del tipo frontal.

El propio conductor de este solicitó asistencia médica y al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, que trasladó a Berenice y Fernando al Hospital No. 46 del IMSS, donde ella murió poco después. Él es reportado con lesiones de consideración, pero estable.

Tras el siniestro, Javier quedó detenido por protocolo, aunque todo apunta a que será liberado de responsabilidad; el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado.