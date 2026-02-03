Obituario 03 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Rosa María González viuda de la Paz, de 100 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Profesor Rodolfo Silva García, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Salvador Rivera González, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Sr. Juan Ayala Zavala, de 93 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A Deum se está velando el cuerpo de Miriam Araceli “Chely” López Aguilar, de 43 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alejo Montelongo Martínez, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Esperanza Almanza Ramírez, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Joaquín Nájera Monrreal, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Humberto Delgado Pérez, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Morelos #14 de localidad Mezquital, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Buenaventura Deras, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Mpio. Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Perfecto García Escañuelas, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes