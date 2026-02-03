Se “trabó” el elevador de Coppel y quedó atrapada una pareja

Durango, Dgo.

Una pareja estuvo atrapada durante varios minutos en el elevador de una tienda departamental ubicada en Paseo Durango, lo que obligó a las autoridades a intervenir; se trató, según se informó, de una falla del software que lo controla.

Los afectados son una pareja de unos 35 años de edad, que se encontraba dentro de la tienda Coppel de dicha plaza comercial cuando ocurrió el incidente.

Fue a eso de las 21:00 horas cuando ellos mismos solicitaron asistencia, dado que no lograron salir del artefacto; de inmediato, fue enviado personal de Protección Civil, aunado a la intervención de los técnicos del lugar.

Estos explicaron que el elevador activó un bloqueo de seguridad, por lo que bastó reiniciar su sistema para que las dos personas lograron salir.

El personal de Bomberos salió de la escena y no hubo necesidad de forzar las puertas del artefacto, pues se abrieron por sí solas cuando se “refrescó” el software, aunque los empleados tardaron varios minutos en hacerlo.