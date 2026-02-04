Duranguenses trabajan, pero con condiciones laborales aún complicadas

Durango, Dgo.

Un estudio reciente del Barómetro de Talento de ManpowerGroup revela que el 61 % de los trabajadores en México tiene la intención de permanecer en su puesto actual durante el primer semestre de 2026, en contraste con un 19 % que se encuentra activamente en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Este fenómeno se da en un contexto de percepción de estabilidad laboral y satisfacción moderada entre la fuerza laboral nacional.

A nivel general, el 62 % de los empleados considera que su empleo es seguro en los próximos seis meses y poco más de la mitad (54 %) se declara satisfecha con su trabajo actual, lo que disminuye las probabilidades de renuncia voluntaria en los meses venideros, apunta el estudio.

Aunque estas cifras reflejan una percepción de estabilidad entre los trabajadores mexicanos, los datos oficiales muestran que el mercado laboral en Durango enfrenta retos particulares propios de la entidad y de la dinámica económica regional.

Situación laboral en Durango

De acuerdo con datos oficiales para el primer trimestre de 2025, la población económicamente activa de Durango fue de 873 mil personas, de las cuales alrededor de 843 mil están ocupadas, lo que representa una ligera disminución respecto a trimestres anteriores. La tasa de participación laboral fue de 59.8 %, con una tasa de desocupación de aproximadamente 3.45 %.

A pesar de que la mayoría de duranguenses cuentan con empleo, uno de los principales desafíos es la alta informalidad laboral. Datos recientes indican que más de la mitad de los trabajadores (52.4 %) se desempeñan en condiciones informales, sin prestaciones o seguridad social, lo que limita su estabilidad económica y acceso a beneficios formales.

Sectores como el comercio, la construcción y los servicios son de los que más ocupación generan en el estado, reflejando la estructura productiva local. Sin embargo, pese al incremento general en la ocupación, persiste la precariedad en muchos puestos.

Durango: empleo formal y perspectivas

Organismos empresariales y especialistas en mercado laboral coinciden en que la creación de empleo formal y bien remunerado sigue siendo uno de los principales retos para Durango en 2026, aunque cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalaron meses con generación de plazas formales durante 2025, lo que ofrece señales mixtas sobre el dinamismo del mercado laboral.

Este escenario, en el que un porcentaje importante de trabajadores desea mantener su empleo ante la incertidumbre económica, contrasta con la persistencia de empleo informal y condiciones laborales precarias en el estado.

Economistas locales subrayan que mejorar las oportunidades de empleo con seguridad social y beneficios reales podría aumentar la confianza entre quienes, como la Generación Z y los trabajadores con menor antigüedad, a menudo tienen mayor movilidad y buscan mejores condiciones laborales.

En resumen, mientras en México la mayoría de la plantilla laboral prefiere conservar su empleo actual ante un panorama aún incierto, en Durango persisten desafíos estructurales que influyen en la calidad del empleo y la seguridad económica de sus habitantes.