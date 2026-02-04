+ Castigan, pero poquito, a Adán Augusto López

+ Le quitan coordinación, pero le dejan el botín

+ Nacho Mier sugiere que pronto habrá relevos

+ Millonada que nos dejará el Super Bowl

+ Pide dinero para mandar a su hijo a boxear

“Durango, de los estados más prósperos del país…”

Alejandro “Vandalito” Moreno

Todo hace pensar que a Adán Augusto López Hernández lo están castigando, pero poquito, porque lo quitan de la Coordinación del Senado de la República, pero le dejan la estructura tabasqueña que manda en la Cámara…..ENGAÑIFAS.- A López Hernández, a pesar de las faltas graves que le ha señalado el Gobierno de los Estados Unidos, nada más lo mueven de escaño, pero no le quitan el poder que representan más de 2 mil millones de pesos, porque siguen y parece que seguirán administrándolos pura gente suya…..REACCIÓN.- Esta mañana los reporteros le preguntaron a su sucesor, Nacho Mier, nuestro amigo senador, que si permitirá que las oficinas clave en el movimiento económico senatorial sigan en manos tabasqueñas. Apenas voy asumiendo, les dijo, pero hay que esperar a las conclusiones de diversos estudios que se aplican en la materia…..FUERA.- El problema es que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo quería fuera del Senado, para lo que ya le tenían una embajada, al parecer la de Alemania, para que se fuera a difrutar de la incalculable riqueza que le ha dejado su “hermandad” con Andrés Manuel López Obrador y el grupo “La Barredora”, pero en Europa no lo quisieron y no les quedó otra que dejarle el escaño, aunque ya no bajo la Coordinación que tuvo casi dos años…..CARGADA.- Anotar que el nuevo coordinador senatorial, Ignacio Mier, es amigo de numerosos duranguenses, con quienes compartió luchas acá en Durango hace tiempo y que, sin problema pudiese llevarlos a la Cámara alta, pero…de eso no se sabe más…..CULTURA.- El próximo domingo es el Super Bowl entre Patriotas de Nueva Inglaterra, uno de los más grandes de la NFL, y Halcones Marinos de Seattle. El juego será en el area de Los Ángeles y se espera una revolución económica en los alrededores, en donde el aguacate mexicano seguirá siendo uno de los principales ingredientes antes, durante y después del enorme partido. Acostumbran los aficionados norteamericanos a armar verdaderas francachelas, con toneles de cerveza, tequila y vodka, y toneladas de carne, en su mayoría también mexicanos y, para allá se han enviado, como siempre, cientos de toneladas de aguacate, el aguacate de más calidad en Michoacán. En otros términos, entendemos que el súper domingo significará un alivianón de campeonato para la economía mexicana, especialmente para la tarasca, aunque al final los billetes terminan rodando por todos lados de la República, y eso es lo mejor para todos. Cuál es nuestro favorito? Esa pregunta ni se hace, pensamos que volverán a campeonar los norteños, o sea, los de Nueva Inglaterra, que han ganado campeonatos como si fueran partidos de canicas. Obviamente, consecuencia de la organización que la empresa ha dedicado al peligrosísimo deporte……S.O.S.- Mujer boxeadora local anda pidiendo por la calle para enviar a su hijo, también boxeador, a un torneo nacional que domina el muchacho, por su peso, su dedicación y entrega, porque del bloque oficial nadie puede regalarle ni un móndrigo par de boletos para viajar de menos por tierra. Otra vez, la triste realidad de Durango nos precisa que, en cualquier deporte, prospera el que tiene el mayor respaldo de sus padres, aunque luego todos se cuelgan de las medallas. Ojalá y que pronto complete la señora y logre enviar a su hijo al certamen y pueda regresar con el campeonato nacional, pero dependerá de él y de su propia madre, de nadie más.

Saludos