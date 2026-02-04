Durango impulsa la lectura entre jóvenes con estrategia nacional de la SEP

Durango, Dgo.

Con el objetivo de promover entre estudiantes el gusto y la práctica de la lectura, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha la estrategia nacional “¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25”, que contempla la entrega de miles de ejemplares en planteles de educación media superior del país. Esta iniciativa se crea en un contexto donde en Durango también se multiplican esfuerzos para fomentar la lectura entre estudiantes y la ciudadanía.

El plan contempla distribuir 75 mil libros a escuelas de educación media superior en todo México, además de 10 mil ejemplares para Escuelas Normales en la Ciudad de México. La acción busca garantizar el acceso gratuito a material de lectura y fortalecer el pensamiento crítico entre los jóvenes.

Diversas instituciones educativas en Durango han replicado este tipo de acciones con programas propios, enfocándose en el fomento lector desde edades tempranas y a lo largo de los niveles escolares. En 2026, por ejemplo, la entidad se sumó a la Maratón de Lectura 2026, una iniciativa que invita a centros de educación secundaria a participar en actividades de lectura y promoción literaria en todo el estado.

La importancia de este tipo de campañas radica en que, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2025, ocho de cada 10 personas alfabetas de 12 años o más en México leyeron algún material, con los jóvenes de entre 12 y 24 años como los que registraron los porcentajes más altos de lectura. Estos resultados evidencian que la lectura sigue siendo un hábito con potencial de crecimiento entre las generaciones más jóvenes.

Durango impulsa actividades para acercar los libros

Autoridades educativas y culturales en Durango han promovido distintas iniciativas complementarias. Programas como “Lunes con L de lectura”, organizados por el Instituto de Cultura del Estado de Durango, buscan que niñas y niños desarrollen el hábito lector participando en sesiones regulares de historias y cuentos, con actividades lúdicas y creativas que acercan a los menores a los libros.

Además, Durango ha sido señalado en años recientes como una de las entidades donde se han trabajado clubes de lectura desde el nivel básico, buscando involucrar activamente a estudiantes en la lectura guiada y la reflexión literaria. Esta estrategia se ha enfocado particularmente en escuelas secundarias técnicas, donde se han entregado paquetes de libros para reforzar el gusto por la lectura entre alumnos.

Pese a estos avances, persisten retos en la entidad: reportes previos citan que aún existen niveles considerables de personas que no saben leer ni escribir —alrededor de 30 mil adultos mayores de 15 años en Durango se encuentran en esta situación, según datos del 2025—, lo que subraya la necesidad de intensificar políticas de alfabetización y fomento lector.

Objetivos y beneficios de la estrategia nacional

La SEP ha enfatizado que esta política es parte de los ejes educativos y culturales del Gobierno de México y responde a la prioridad de consolidar una “República de Lectores”, donde la lectura no solo sea accesible, sino también un elemento central en la formación de pensamiento crítico, conciencia social e identidad ciudadana.

En este marco, se espera que miles de estudiantes, tanto en Durango como en el resto del país, se beneficien de la entrega de libros y de las actividades culturales y educativas que acompañan la estrategia durante el primer semestre de 2026.