Está grave tras ser atropellado en calle Francisco I. Madero

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 69 años de edad fue hospitalizado tras ser embestido por una camioneta la mañana de ayer en la zona centro de este municipio.

El lesionado fue identificado como Javier Holguín Lares, quien ingresó al Hospital General de Gómez Palacio con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico moderado y múltiples contusiones, según el parte médico preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas sobre la calle Francisco I. Madero, cuando Holguín Lares intentaba cruzar la vialidad. En ese momento fue impactado por una camioneta Volkswagen Crafter, modelo 2017, color blanco, conducida por un hombre identificado como Armando “N”.

Paramédicos arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al peatón y posteriormente trasladarlo al nosocomio para su valoración y atención especializada.

Elementos de tránsito y seguridad pública aseguraron al conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades y determinar su situación legal conforme a derecho.