Falleció en la vía pública por el Ex Cuartel Juárez

Durango, Dgo.

Una crisis médica fue la causa de muerte de un adulto mayor que falleció este martes por la tarde en la vía pública, cerca del Ex Cuartel Juárez.

La persona fallecida es el señor Jesús Rosales Martínez, quien tenía 65 años de edad y vivía en la calle Negrete del centro de la ciudad, pero cuyo deceso ocurrió justo al exterior de un local comercial de su propiedad.

Fue cerca de las 18:00 horas cuando se solicitó asistencia médica en el bulevar Dolores del Río, cerca del cruce con Pasteur.

Al lugar arribaron tanto elementos policiacos como de la Cruz Roja Mexicana y estos últimos, tras valorar al paciente, confirmaron que ya había muerto.

De la escena quedó encargado el agente del Ministerio Público, que ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, protocolaria para los decesos que no ocurren en hospital, ante la presencia de un médico o por causas no naturales.