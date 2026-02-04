Pemex toma fuerza en 2026: crece la producción y cae la deuda, afirma Sheinbaum

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa su etapa más sólida en más de una década, luego de alcanzar en 2025 un procesamiento histórico de 1.5 millones de barriles diarios de crudo, reducir su deuda en más de 20 mil millones de dólares y programar para 2026 una inversión sin precedentes de 425 mil millones de pesos, equivalente a un aumento del 34 por ciento respecto al año anterior.

Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que estos resultados consolidan a Pemex como una empresa estratégica del Estado al servicio del pueblo de México, tras revertir el modelo de desmantelamiento que —dijo— predominó en sexenios anteriores.

Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de la empresa ha sido posible gracias a la operación de ocho refinerías —las seis históricas, Dos Bocas y Deer Park— y a la reforma legal que devolvió a Pemex su carácter de empresa nacional integrada, mejorando su eficiencia operativa y financiera.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que Pemex llegó a ser la petrolera más endeudada del mundo, pero en 2025 logró sanear sus finanzas, cumplir compromisos con proveedores y mejorar su calificación crediticia por primera vez en 11 años, además de fortalecer su integración vertical y ampliar su capacidad productiva.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, detalló que la deuda se redujo gracias a una disciplina financiera más estricta y una mejor coordinación interinstitucional. Indicó que en 2025 se pagaron 390 mil 203 millones de pesos a proveedores, se estabilizó la producción de hidrocarburos con un incremento de 122 mil barriles diarios, y se optimizó el desempeño de las refinerías, alcanzando un margen promedio de refinación de 12 dólares por barril.

En materia comercial, las ventas de gasolina, diésel y turbosina crecieron casi 8 por ciento entre julio y diciembre de 2025, equivalente a 81 mil barriles diarios adicionales. También aumentó la comercialización de azufre (89%), coque de petróleo (39%) y asfalto (25%). Asimismo, la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados creció 21 por ciento entre 2024 y 2025.

Para 2026, Pemex proyecta alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios, elevar la producción de gas natural a 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios, concluir la modernización de la refinería de Tula y avanzar en Salina Cruz para terminarla en 2027.

En petroquímica, la meta es producir 357 millones de toneladas anuales de derivados de etileno y casi 300 millones de toneladas de aromáticos, mientras que en fertilizantes se busca llegar a 558 millones de toneladas de amoniaco.

Finalmente, Pemex iniciará proyectos estratégicos en litio en salmueras, aprovechamiento de gas fuera de especificación, energía eólica marina, geotermia e hidrógeno verde, con el objetivo de reducir su huella de carbono y transitar hacia energías más limpias.