Se puso loco con su propia familia y solicitaron su arresto

Durango, Dgo.

Un sujeto de 32 años de edad fue detenido luego de agredir verbalmente a su propia familia, al tiempo que pateaba y manoteaba puertas y ventanas del hogar que comparte con ellos.

Se trata de Juan Felipe M., quien tiene su domicilio en la colonia Luz y Esperanza, sitio en el que fue asegurado por agentes de la Policía Municipal.

Fue este miércoles por la mañana cuando el individuo, de la nada, se tornó agresivo con su propia hermana, a la que insultó hasta el cansancio; al mismo tiempo, comenzó a azotar las puertas.

Dado que intentó calmarlo y no tuvo éxito, optó por solicitar ayuda en el número de emergencias 911 y al sitio llegaron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Ante el señalamiento directo, Juan Felipe fue detenido y entregado al Juez Cívico para una sanción administrativa, pues la denunciante decidió no proceder en el ámbito penal.