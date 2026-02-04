Se roban camioneta de carnicería y la dejan abandonada en la vía pública

Mezquital, Dgo.

Una camioneta que fue robada en el estado de Zacatecas fue localizada, en condición de abandono, en territorio de Durango; se trata de un vehículo propiedad de una carnicería.

Se trata de una Nissan tipo “Estacas”, con caja refrigerada, de modelo 2004 y con placas del estado de Zacatecas, cuya localización hicieron elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo al reporte emitido por las autoridades, los oficiales recorrían la localidad Mesa del Rincón cuando notaron que, en una brecha, estaba la camioneta, sin ocupantes, e incluso con las llaves puestas.

Ante ello, inspeccionaron sus placas y su número de serie y Plataforma México arrojó que el vehículo había sido robado en la entidad vecina, en una fecha no precisada.

Los agentes, a confirmar que la unidad motriz había sido parte de un ilícito, procedieron a su aseguramiento y la entregaron al agente del Ministerio Público para que la devuelva a sus propietarios.