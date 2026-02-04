Señora está grave tras un choque en la carretera libre a Mazatlán

Pueblo Nuevo, Dgo.

Una adulta mayor se encuentra hospitalizada con una grave lesión abdominal que sufrió en un accidente ocurrido en la carretera libre Durango – Mazatlán; dada su condición, fue trasladada de Pueblo Nuevo a la ciudad de Durango.

La víctima es la señora María Petronila Salas Quiñones, quien tiene 73 años de edad y recibe atención en el Hospital No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según el informe, viajaba como acompañante a bordo de un automóvil Nissan Tsuru conducido por Rodrigo “N”, quien iba por mencionada vía de comunicación de noche cuando, cerca de la zona urbana de El Salto, se impactó contra una camioneta estacionada.

Y es que, según relató después Rodrigo, la unidad estaba sin luces, por lo que no le fue posible verla sino hasta que estaba a pocos metros de distancia y no pudo evitar el impacto.

Tras una primera atención en un hospital de El Salto, la señora María Petronila fue diagnosticada con trauma cerrado de tórax, por lo que se decidió trasladarla de urgencia al centro médico capitalino.

Entre tanto, la Fiscalía General del Estado investiga para localizar al dueño del segundo vehículo involucrado y deslindar responsabilidades.