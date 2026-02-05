Aumentan ventas de vehículos en Durango, pero se dispara la deuda familiar

Durango, Dgo.

El mercado automotor en Durango inició el año con señales positivas en ventas de vehículos nuevos, en un contexto nacional donde México reportó un incremento en la comercialización de autos ligeros durante enero de 2026.

De acuerdo con el registro del sector automotriz en México, se vendieron 131 472 vehículos ligeros en enero de este año, lo que representa un crecimiento de 8.7 % respecto al mismo mes de 2025, un claro indicador de recuperación y dinamismo en el consumo automotriz. Esta cifra nacional refleja un aumento sostenido en la demanda de unidades nuevas tras los retos de los años anteriores en la industria.

Posición y rendimiento en Durango

Aunque las cifras oficiales por municipio o entidad aún se consolidan, datos estatales y de organismos del sector automotor indican que Durango ha tenido un buen arranque del año, con un incremento en las ventas de autos nuevos que sigue la tendencia nacional y ofrece certidumbre al sector comercial.

Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Durango, en 2025 la entidad vendió casi 12 000 vehículos nuevos, con un crecimiento de 1.2 % respecto al año anterior, y se espera que la transformación de mercado continúe hacia 2026 con cifras favorables para los distribuidores locales.

Detalles que impulsan la venta

Los representantes del sector explican que los aumentos recientes en las ventas están vinculados a varios factores:

Estabilidad económica relativa en el consumo familiar.

Promociones y financiamiento más accesible por parte de las agencias automotrices.

La continua preferencia por modelos compactos, SUV y camionetas ligeras, que siguen siendo populares entre los duranguenses.

Este comportamiento no es aislado: en Durango, la comercialización de vehículos nuevos ha mostrado crecimientos graduales en los últimos meses, lo que ubica a las agencias locales en una posición de optimismo para 2026.

Expectativas para el sector en Durango

Empresarios del ramo automotriz en Durango anticipan que este ritmo de crecimiento podría consolidarse si se mantienen condiciones como:

Facilidades de crédito y opciones de financiamiento atractivas.

Promoción de la cultura de renovación vehicular entre los consumidores.

Estabilidad en los precios de combustibles y seguros automotrices, factores que influencian fuertemente la decisión de compra del consumidor local.

Importancia del sector automotor

En términos generales, las ventas de vehículos ligeros son consideradas un termómetro de la economía local, pues reflejan la confianza de los consumidores en su situación financiera y perspectivas de gasto. El hecho de que Durango acompañe la tendencia positiva nacional es una señal alentadora para el sector comercial y la actividad económica en general.

Analistas estiman que con un crecimiento sostenido en los primeros meses del año, Durango podría posicionarse entre las entidades con mayor dinamismo en ventas automotrices dentro de la región norte del país.