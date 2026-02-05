Baja ligeramente el almacenamiento total de las presas en Durango

Durango, Dgo.

El sistema de presas del estado presenta un ligero descenso en su volumen de agua almacenada, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), correspondiente al 5 de febrero de 2026.

El informe técnico señala que las principales presas de Durango tienen una capacidad total de 3 mil 911.463 millones de metros cúbicos (Mm³); sin embargo, el volumen actualmente disponible es de 1 mil 966.743 Mm³, lo que implica que el conjunto de embalses se encuentra en poco más de la mitad de su capacidad total. En el balance diario se registró una evolución negativa de –0.998 Mm³, asociada principalmente a extracciones para riego y usos agrícolas.

La Conagua reporta una extracción total de 4.396 metros cúbicos por segundo del sistema de presas del estado, mientras que no se registran derrames en ninguna de las principales obras hidráulicas. Este comportamiento es típico de la temporada de estiaje, cuando el agua almacenada se utiliza para garantizar el suministro en distritos de riego y consumo humano.

Entre las presas con mayor volumen actual destacan:

Lázaro Cárdenas (El Palmito), con más de 1,342 Mm³ almacenados y un llenado cercano al 45 %.

Francisco Zarco (Las Tórtolas), que mantiene alrededor de 154 Mm³, equivalente a casi 50 % de su capacidad.

Santiago Bayacora y Francisco Villa, que registran niveles superiores al 97 % y 99 % de llenado, respectivamente.

En contraste, algunas presas pequeñas presentan niveles bajos, como Villa Hidalgo, con apenas 32 % de su capacidad, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades hidráulicas.

Especialistas en gestión del agua advierten que, si no se registran lluvias significativas en las próximas semanas, el volumen almacenado podría seguir disminuyendo, lo que obligaría a una administración más estricta del recurso hídrico, particularmente en zonas agrícolas del estado.

La Conagua reiteró que el monitoreo es permanente y que los niveles de extracción se ajustan conforme a las necesidades de los distritos de riego y al comportamiento del clima.