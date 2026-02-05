Ciclista ebrio se quedó “cómodamente tirado” tras ser atropellado

Durango, Dgo.

Un ciclista que se encontraba en visible estado de ebriedad salió con golpes leves del incidente en el que un camión “maquilero” lo arrolló en el fraccionamiento Los Viñedos; aunque se le reportó inconsciente, solo resultó con golpes leves.

El afectado es Armando S., quien dijo tener 39 años de edad, aunque por su condición, no logró proporcionar más datos a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en la avenida Arboledas del fraccionamiento Los Viñedos, cuando Gerardo L., chofer de un camión de transporte de personal, circulaba por ahí como parte de su trabajo.

Repentinamente, Armando, quien iba en una bicicleta de montaña, se desvió de su trayectoria y se le atravesó al camión, por lo que el conductor de este no logró evitar el impacto, aunque este fue leve.

Él mismo, al igual que un par de testigos, llamaron al número de emergencias 911 y al sitio llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que se encontró con la víctima tirada sobre la calle.

Sin embargo, al hacer una revisión corporal, no encontraron lesiones de consideración ni problemas, más de la ebriedad, para que el ciclista se fuera de ahí, lo que hizo una vez que recuperó un poco de conciencia.