Ciclista fue arrollado por un vehículo del Ayuntamiento en el centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Un ciclista resultó con varios golpes al ser arrollado por un vehículo oficial en pleno centro de la ciudad; todo indica que fue el conductor del frágil vehículo quien invadió el paso del automovilista.

El lesionado es el ciclista Jesús Fernando Noriega García, quien tiene 20 años de edad y trabaja como albañil.

Mientras que la camioneta involucrada, una Ford Ranger propiedad del Ayuntamiento de Durango, era conducida por el señor José Jaime C., de 53 años de edad.

El accidente ocurrió este jueves por la mañana en el crucero de Hidalgo y Pino Suárez, cuando la pack-up era conducida de sur a norte; justo al llegar a intersección, el ciclista se habría atravesado, lo que ocasionó el impacto.

El propio empleado municipal pidió asistencia médica y al sitio llegaron tanto policías viales, como personal médico que se hizo cargo de la víctima para su traslado a un centro hospitalario.