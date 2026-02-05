Duranguenses gastan menos; el consumo privado se debilita y marca tendencia

Durango, Dgo.

El gasto de los hogares en bienes y servicios en Durango registró una moderación al cierre de noviembre de 2025, alineándose con la tendencia observada a nivel nacional, donde este componente clave de la economía presentó una variación negativa de 0.5 % respecto al mes anterior.

De acuerdo con reportes recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el consumo privado —que agrupa las compras de bienes duraderos, no duraderos y servicios— mostró una desaceleración en la mayor parte del país durante noviembre, reflejo de una dinámica de gasto más cautelosa entre los consumidores mexicanos.

Durango, en línea con el comportamiento nacional

En Durango, las cifras preliminares revelan que las ventas al menudeo se mantuvieron en línea con el promedio nacional, evidenciando un menor dinamismo respecto a meses anteriores, a pesar de campañas de consumo como El Buen Fin. El organismo estadístico estatal indicó que a pesar de esfuerzos comerciales y promociones, el consumo no logró repuntar con fuerza, lo que podría estar ligado a factores de ingreso y confianza entre los hogares duranguenses.

Este comportamiento se da en un contexto económico más amplio en México, donde otros indicadores también muestran señales de debilidad. La actividad económica general en noviembre registró contracciones en sectores clave, mientras que el consumo, que representa una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB), se mantiene con crecimientos marginales o incluso decrecimientos en algunos meses.

Impacto local

Analistas consultados señalan que una moderación del consumo privado tiende a reflejar:

Mayor cautela en el gasto de los hogares ante expectativas económicas menos favorables.

Presión sobre el comercio minorista, afectando ventas de productos no esenciales.

Menor impacto de estímulos o campañas comerciales, como las promociones de temporada que normalmente impulsan el gasto.

En el caso de Durango, el comercio minorista ha mostrado signos mixtos durante el año, con algunos sectores logrando estabilidad y otros enfrentando retos para crecer. Autoridades y empresarios locales han señalado la necesidad de estrategias que impulsen no sólo el consumo, sino también la inversión productiva para reactivar la economía estatal.

Panorama general

A nivel nacional, aunque el consumo privado registró avances en algunos meses del año, la tendencia descendente hacia finales de 2025 pone sobre la mesa la necesidad de políticas públicas y estrategias económicas que fortalezcan el poder adquisitivo de los hogares y la confianza del consumidor. La contracción o moderación en este rubro es un fenómeno observado tanto en las cifras oficiales como en análisis de instituciones financieras y consultoras especializadas.