El sarampión se expande en Durango hay 17 casos

Durango, Dgo.

La presencia del sarampión en el estado mantiene en vigilancia a las autoridades sanitarias luego de que el número de personas contagiadas llegó a 17 casos confirmados, con mayor incidencia en la ciudad de Durango, motivo por el cual se reforzó el llamado a la población para completar su esquema de vacunación.

De acuerdo con el último corte epidemiológico, 11 de los contagios se localizan en la capital del estado y seis en el municipio de Mezquital. Las autoridades no descartan que el total aumente en las próximas horas, ya que se encuentran bajo análisis varias muestras de pacientes con síntomas compatibles en la región de La Laguna.

La titular de Salud Pública estatal, Citlali Solís Campos, informó que hasta ahora se han identificado 36 personas con signos sospechosos, por lo que se activaron 36 operativos de contención sanitaria. Estas acciones consisten en establecer perímetros de control de aproximadamente 25 cuadras alrededor de cada caso probable, donde brigadas médicas acuden casa por casa para aplicar la vacuna y revisar el estado de salud de los habitantes.

Entre los 17 pacientes confirmados hay seis adultos de 21 a 47 años, dos adolescentes de 14 a 18 años y nueve menores de edad. Todos evolucionan favorablemente y presentan síntomas leves, sin complicaciones graves hasta el momento.

En el caso específico de Mezquital, las seis personas contagiadas fueron internadas de manera preventiva para evitar que el virus se propague en comunidades cercanas, aunque ninguna requirió atención médica especializada por complicaciones.

Solís Campos recordó que en 2024 se registraron 40 casos de sarampión en Durango, principalmente en el municipio de Nuevo Ideal. Sin embargo, destacó que este año dicha zona no presenta contagios gracias a las jornadas intensivas de vacunación implementadas en colonias y comunidades rurales.

Finalmente, la funcionaria reiteró el exhorto a padres de familia y adultos rezagados a acudir a los centros de salud para verificar su cartilla y completar la inmunización, ya que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para frenar el brote.