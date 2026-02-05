Falleció cuando comía en un puesto de gorditas

Durango, Dgo.

Un hombre de 47 años de edad fue víctima de una muerte prematura como consecuencia de una crisis médica, aparentemente relacionada con enfermedades crónico degenerativas; la defunción ocurrió en la vía pública, en la localidad de El Pueblito.

La persona fallecida es el señor José Luis Tinoco Carranza, quien tenía 47 años de edad y estaba en un puesto de gorditas cuando ocurrió la tragedia.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en la carretera a la presa Guadalupe Victoria, vialidad principal de la localidad de El Pueblito, donde estaba en un puesto denominado “El Potrero”.

Según testigos, el varón dio un trago a una botella de agua y eso le generó lo que describieron como “un ataque de todos o atragantamiento”, que minutos después lo dejó inconsciente.

Personal de la Cruz Roja acudió a la escena tras un reporte al número de emergencias, pero José Luis ya había muerto y nada se pudo hacer por él.

De sus restos se hizo cargo el agente del Ministerio Público, que ordenó la necropsia de ley para establecer la causa del deceso, aunque se anticipó que era paciente de diabetes e hipertensión.