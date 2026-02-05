Lo atacan a cuchilladas dentro de su casa; está grave en hospital

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 43 años de edad resultó gravemente lesionado tras ser agredido en su propio domicilio la noche de este martes, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La víctima fue identificada como Roberto Alejandro Arreola Carrillo, quien ingresó inicialmente al Hospital Integral de Mapimí y, debido a la gravedad de sus heridas, fue canalizado posteriormente al Hospital General de Gómez Palacio, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en su vivienda. Testimonios señalan que al lugar arribó un hombre identificado como Adriel “N”, quien presuntamente, sin mediar palabra, agredió a Roberto y le provocó cuatro lesiones en el área del hemitórax izquierdo. Tras el ataque, el agresor huyó con rumbo desconocido.

Familiares de la víctima solicitaron apoyo inmediato y lo trasladaron al nosocomio de Mapimí, donde los médicos determinaron que requería atención de mayor nivel, por lo que fue enviado al Hospital General de Gómez Palacio.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y no descartan ninguna línea de pesquisa en torno al móvil de la agresión.