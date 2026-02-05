Obituario 05 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. José Ángel Soto Olivas, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Hernández Rivera, de 41 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo del Sr. Santiago Capistrán Guzmán, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. María Elena Inzunza Inzunza, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación el cuerpo de la Sra. Elodia Alfaro Quilantán, de 68 años

FUNERALES GARRIDO

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del RN. Rogelio Moreno Martínez, su sepelio pendiente

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de Víctor Hernán Morales Ruiz, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Armando Barrales Segovia, de 52 años, sus honras y sepelio están pendientes