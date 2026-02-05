Volcadura en carretera lo deja entre la vida y la muerte

Gómez Palacio, Dgo.

Con un traumatismo craneoencefálico severo resultó un automovilista luego de volcar su camioneta en la carretera que conecta Coahuila con Gómez Palacio, accidente registrado la mañana del pasado 3 de febrero.

El lesionado fue identificado como Luis Alberto García Maldonado, de 47 años de edad, quien inicialmente recibió atención médica en un hospital de Torreón, Coahuila, y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio debido a la gravedad de su estado.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 09:30 horas, Luis Alberto circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox color gris por el tramo carretero con dirección a Gómez Palacio. Sin embargo, a la altura de Paila, Coahuila, una aparente falla mecánica provocó que perdiera el control del vehículo.

La unidad salió del camino y terminó volcándose aparatosamente sobre la cinta asfáltica, dejando al conductor gravemente lesionado. Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un nosocomio cercano.

Ante la complejidad de sus lesiones, los médicos determinaron su traslado al Hospital General de Gómez Palacio, donde permanece bajo observación especializada y su estado de salud se reporta delicado.

Autoridades viales tomaron conocimiento del percance y realizan las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente.