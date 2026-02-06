+ Políticos no tienen patente de corzo para delinquir

+ La detención de Diego Rivera, la mejor prueba

+ Todavía faltan otros, dijo Omar García Harfuch

+ Ojalá que se generalice entre autoridades

+ Regidora pide se aumenten tarifas del transporte

“Ni derecha, ni izquierda, solo queremos que los corruptos se vayan a la mierda…”

Anónimo

Nada le vendría mejor a México que sus políticos y gobernantes terminen apegados al Derecho, pero todos, sean del partido que sean, porque muchos creen que el cargo es la autorización para hacer y deshacer…..SOMBRAS.- El caso es que Diego Rivera, el afamado alcalde de Tequila, Jal., de pronto brincó al estrellato nacional e internacional al encontrarle una serie de delitos como secuestro, extorsión y malversación…..COLMO.- No conforme con agredir a la sociedad que lo eligió, Rivera en la apariencia era el “jefe de plaza” de un cártel en la cuna del mejor tequila del mundo, Tequila, Jal., y pensaba que el cargo era la patente que le autorizaba a hacer lo que le viniera en gana. El caso más sonado que lo ha llevado a la cárcel es el del intento de extorsión a la tequilera José Cuervo, a la que exigía más de 30 millones de pesos como pago por el predial del último año, aunque los cobros de 2025 no se parecen en nada al asalto en los hechos que no nada más pretendía dañar a José Cuervo, sino a los ciudadanos todos y entre todos lo denunciaron ante la Federación, que ayer cumplimentó la orden superior de actuar contra Diego y otros tres alcaldes del Estado de México…..BARBAS.- Sí, dice la vieja conseja popular: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No está dedicado a nadie el mensaje, pero pudiera caber en distintos episodios que se están produciendo en México, especialmente en cosas de impuestos…..ESPERA.- Los mexicanos, desde luego que son parcos, no se creen los cuentos en automático. Esperarán a que se haga efectiva la filosogía claudista, procurar que los alcaldes y otras autoridades se ajusten al librito y respeten, primero a sí mismos y después a los representados. No es fácil, eso es lo que siempre debió permear en la actividad oficial, el respeto a la investidura y la distancia con los mandos, los dineros y los gobernados…..AVISO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al abundar en la captura de los alcaldes, aseguró que hay otros en sus listas que, es muy probable que también los llamen a declarar y comprobar lo que de ellos se está hablando. Si en los hechos la Secretaría de Seguridad aplica el librito a nivel nacional, Claudia Sheinbaum estaría dando los primeros pasos para alzarse como una gran presidenta, que regresaría a México al camino del Derecho. Eso está por verse y ojalá suceda. Urge. Los mexicanos vieron ya, advirtieron ya la mano de la Presidenta al quitar a Adán Augusto de la coordinación senatorial y la aparente separación de los mandos y el dinero de la Cámara Alta. Era una probabilidad con muy pocas perspectivas y López Hernández pasa a convertirse nada más en senador, sin mando de ninguna especie. Nada más faltaría que lo llamen a cuentas y lo pasen pronto a una cárcel de máxima seguridad. Lo tiene sobradamente merecido…..ACCIÓN.- La regidora está en la boca de todos los duranguenses. Se ganó a pulso la estrella de la desfachatez al sugerir que lo antes posible se autoricen las nuevas tarifas del transporte. Los periodistas descubrieron que la ilustre regidora ni siquiera sabe cuánto cobran los transportes, lo que nos permite advinar que quizá nunca se ha subido a un taxi o un autobús como para proponer aumentarlas, como si no fuera suficiente el canasto desbordado de impuestos de todo tipo en vigor, lo que nos advierte que, el chiste es quedar bien con el Municipio y que al pueblo se lo lleve el tren. Ah qué regidora tan insensible con las clases fregadas de Durango, en serio.

