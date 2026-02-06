FCB recibe a estudiante colombiana en programa de movilidad académica

Gómez Palacio, Dgo.

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCB) recibe durante el semestre que inicia a Isabella Parra Sandoval, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, quien realiza una estancia de movilidad estudiantil para cursar asignaturas de la Licenciatura en Biología, como parte de los esfuerzos de internacionalización que impulsa la institución.

La alumna colombiana compartió que su decisión de realizar una movilidad académica surgió del interés por enfrentar nuevos retos personales y profesionales. “Siempre quise vivir la experiencia de estudiar en otro país, conocer otra forma de enseñanza y salir de mi zona de confort”, expresó. Explicó que, tras conocer la convocatoria de movilidad y contar con el respaldo de una beca otorgada por su universidad de origen, evaluó diversas opciones en América Latina y eligió esta casa de estudios en Durango.

“Cuando revisé los programas y las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, me llamó mucho la atención el enfoque que tienen, especialmente en áreas como biología molecular, biotecnología y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia”, señaló.

Isabella destacó también la infraestructura académica y científica de la Facultad como uno de los factores determinantes para su elección. “Me impresionó el trabajo que realizan con herramientas como los sistemas de información geográfica y los drones, ya que no todas las universidades integran estas tecnologías al estudio de la biología”, comentó, y añadió que estas áreas complementan su formación previa en ingeniería biomédica.

Asimismo, resaltó el acompañamiento recibido por parte de la comunidad universitaria desde antes de su llegada a Gómez Palacio. “Desde el primer contacto me sentí muy apoyada; me explicaron todo el proceso y siempre mostraron disposición para resolver mis dudas. Eso me dio mucha tranquilidad para tomar la decisión”, afirmó.

La estudiante manifestó su interés por integrarse a proyectos académicos y de investigación durante su estancia. “Mi objetivo es aprender lo más que pueda, conocer distintas áreas de la biología y participar en proyectos que me permitan crecer académica y profesionalmente”, indicó, al tiempo que reconoció el ambiente cercano entre docentes y estudiantes que distingue a la Facultad.

Finalmente, Isabella Parra Sandoval expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa académica en Durango. “Espero llevarme no sólo conocimientos, sino también experiencias y aprendizajes que me acompañen toda la vida”, enfatizó.

