Le enterraron una navaja en el pecho 4 veces

Mapimí, Dgo.

Un hombre de 43 años de edad se encuentra internado en un hospital del municipio de Gómez Palacio luego de ser víctima de un ataque con arma blanca, en el que el presunto agresor fue detenido por la Policía Estatal.

El lesionado es Roberto Alejandro Arreola Carrillo, quien tiene 43 años de edad y vive en el municipio de Mapimí, lugar en el que ocurrió la agresión.

Mientras que el detenido es Adriel “N”, de 20 años de edad, quien fue asegurado por oficiales que recorrían la zona y se dieron cuenta del conflicto.

Según el informe, la víctima estaba en su casa cuando llegó un individuo de nombre Adriel, quien sin decir más, se le fue encima y le clavó una navaja en la parte izquierda del pecho, lo que le provocó un total de cuatro lesiones.

El atacante se echó a correr, pero los agentes lo alcanzaron y aseguraron; mientras que el lesionado fue llevado de urgencia al Hospital Integral de Mapimí, de donde lo derivaron al Hospital General de Gómez Palacio ante los posibles daños internos que causó el arma blanca.

Tras la agresión, Adriel fue entregado al agente del Ministerio Púbico, que ya integra el expediente por el presunto delito de lesiones calificadas, aunque no se descarta un proceso por homicidio en grado de tentativa.