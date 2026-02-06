Mujer robó a mano armada en un local del Ex Cuartel Juárez

Durango, Dgo.

Una mujer fue detenida en el centro de la ciudad luego de cometer un robo con violencia en un negocio ubicado en la zona del Ex Cuartel Juárez; la fémina usó un cuchillo para amenazar a su víctima, quien salió ilesa pese a que el incidente derivó en un forcejeo.

La detenida es Alma Yareli G. T., quien no proporcionó su edad a las autoridades, aunque esta fue calculada en unos 30 años.

Los hechos ocurrieron en un local comercial ubicado en el segmento en el que se unen Enrique Carrola Antuna y Dolores del Río, cerca de la esquina con Privada Canelas, al que la presunta delincuente ingresó la tarde del jueves.

Una vez dentro, usó un cuchillo para amenazar a la locataria y tomó un pequeño asador metálico; sin embargo, la víctima trató de impedir el atraco y ese generó un forcejeo,

Policías municipales que estaban en la zona se dieron cuenta de lo sucedido e intervinieron, lo que permitió asegurar a Alma Yareli. Ante el señalamiento en su contra, se procedió a su arresto inmediato.

La presunta delincuente fue entregada al agente del Ministerio Público para que se haga cargo de los procedimientos de rigor.