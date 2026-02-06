Obituario 06 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Mireles Ramírez, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. José Ángel Soto Olivas, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra. Nicacia Villegas Orosco, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En sala #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Leopoldo Flores Leal, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes