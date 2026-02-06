viernes, febrero 6, 2026

Obituario 06 de febrero de 2026

Publicado:

Tiempo de lectura: Less than 1 min.

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Mireles Ramírez, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes    

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. José Ángel Soto Olivas, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra.  Nicacia Villegas Orosco, de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes    

FUNERALES GARRIDO

En sala #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Leopoldo Flores Leal, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!