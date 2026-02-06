Pemex reduce 10% sus residuos peligrosos con impacto ambiental positivo para Durango

Durango, Dgo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que al cierre de 2025 logró una reducción del 10 por ciento en su inventario de residuos peligrosos a nivel nacional, un avance que tiene repercusiones directas en las regiones donde la empresa mantiene operaciones, incluida Durango, al disminuir riesgos ambientales en suelo, agua y ecosistemas locales.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, este resultado es producto del fortalecimiento del control operativo, la trazabilidad y el manejo integral de residuos conforme al marco regulatorio ambiental vigente. En las instalaciones y puntos de operación vinculados con Pemex en territorio duranguense, estas acciones se traducen en un manejo más estricto de materiales contaminantes y en mejores prácticas ambientales.

La gestión integral de residuos se realiza bajo políticas alineadas con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los lineamientos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Esto implica procesos que van desde la identificación y segregación de materiales, hasta su almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, valorización y disposición final.

Entre los residuos generados por actividades industriales y logísticas asociadas a Pemex en la región destacan lodos aceitosos, catalizadores gastados, envases contaminados, sustancias químicas, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. Su manejo adecuado es clave para proteger acuíferos, presas y suelos agrícolas del estado.

En los últimos años, Pemex ha reforzado su control operativo mediante sistemas de información ambiental, auditorías internas y la contratación de empresas especializadas y autorizadas para el manejo de residuos. Estas medidas han permitido reducir riesgos de contaminación en cuerpos de agua estratégicos para Durango y minimizar posibles afectaciones a comunidades y ecosistemas.

Paralelamente, la empresa impulsa prácticas de valorización de residuos que permiten recuperar materiales y energía, reduciendo el uso de materias primas vírgenes y disminuyendo costos operativos, así como la huella ambiental de su cadena productiva en el norte del país.

Pemex reiteró que el cuidado del medio ambiente es una prioridad en su operación y aseguró que continuará fortaleciendo medidas para prevenir impactos ambientales y mitigar emisiones asociadas al cambio climático, con especial atención en estados como Durango, donde la protección de recursos hídricos y naturales es fundamental para el desarrollo sustentable.