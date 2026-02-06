Pide Alejandro Mata a la CFE a fortalecer atención en comunidades rurales

⁠Se debe implementar un programa de capacitación para funcionarios municipales.

El diputado Alejandro Mata Valadez hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE,) para implementar mecanismos que permitan una atención más rápida y oportuna a las comunidades rurales del estado que enfrentan fallas en el suministro eléctrico, particularmente aquellas ubicadas en zonas alejadas y de difícil acceso.

Al realizar un pronunciamiento, explicó que resultado de un recorrido que realizó por municipios del norte del estado, donde sostuvo encuentros con alcaldes y funcionarios municipales de Ocampo, El Oro y otros municipios de la región, le expusieron la problemática recurrente que enfrentan pequeñas comunidades cuando se presentan apagones o contingencias eléctricas.

Ante esta situación, el diputado propuso que la CFE valore la posibilidad de implementar un programa de capacitación dirigido a personal de los ayuntamientos, para que puedan atender fallas menores como el levantamiento de cuchillas o conexiones sencillas de manera segura y bajo supervisión técnica, lo que permitiría una respuesta inmediata ante contingencias que impactan de forma severa la vida cotidiana de las comunidades.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena, detalló que en Durango existen más de 7 mil comunidades, muchas de ellas con centros poblacionales reducidos, donde una falla menor en el servicio eléctrico puede tardar hasta dos semanas en ser atendida debido a la lejanía y a la carga operativa de la paraestatal, generando afectaciones graves para las familias que habitan en estas zonas.

Subrayó que la falta prolongada de energía eléctrica representa una complejidad enorme para la población rural, ya que afecta actividades básicas, servicios esenciales y condiciones mínimas de bienestar, por lo que consideró indispensable avanzar hacia esquemas de coordinación entre la CFE y los gobiernos municipales.

El legislador informó que este llamado será presentado de manera oficial y por escrito ante la Comisión Federal de Electricidad, además de haberse expuesto desde la tribuna del Congreso del Estado, con el objetivo de iniciar mesas de trabajo con los superintendentes regionales y explorar la implementación de este u otros programas que fortalezcan la atención en casos de contingencia.

Finalmente, Mata Valadez señaló que esta problemática no es exclusiva del norte del estado, sino que puede presentarse en distintas regiones de Durango, por lo que confió en que este llamado permita avanzar hacia un trabajo coordinado que garantice una respuesta más rápida, segura y eficaz.