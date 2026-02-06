Presas de Durango al 50%: pierden volumen y mantienen extracción estable

Durango, Dgo.

El sistema de presas del estado de Durango registra un nivel de almacenamiento cercano al 50 por ciento de su capacidad total, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fechado el viernes 6 de febrero de 2026.

Según el Aviso No. 037 de la Subdirección Técnica de Meteorología e Hidrología, el conjunto de las principales presas de la entidad tiene una capacidad total de 3 mil 911.463 millones de metros cúbicos (Mm³), de los cuales actualmente se encuentran disponibles 1 mil 965.672 Mm³, es decir, alrededor del 50.2 por ciento de llenado.

El documento oficial también advierte una ligera disminución en el volumen almacenado, con una evolución negativa de –1.071 Mm³, mientras que la extracción promedio en el sistema es de 4.432 metros cúbicos por segundo, sin registros de derrames activos.

Entre las presas más importantes del estado, destacan los siguientes niveles:

Lázaro Cárdenas (El Palmito): 45.4 % de su capacidad.

Francisco Zarco (Las Tórtolas): 49.7 %.

Santiago Bayacora: 96.9 %, prácticamente llena.

Guadalupe Victoria: 92.0 %.

Francisco Villa: 99.5 %, casi a su máximo nivel.

Peña del Águila: 98.5 %.

Villa Hidalgo: apenas 32.2 %.

Santa Elena: 94.7 %.

El contraste entre presas casi llenas y otras con niveles bajos refleja una distribución desigual del agua en la entidad, lo que mantiene especial atención sobre aquellas con menor almacenamiento, particularmente Villa Hidalgo, cuyo nivel podría generar restricciones en el corto plazo si no se presentan precipitaciones significativas.

Conagua mantiene el monitoreo permanente de las presas y de las condiciones climáticas, en un contexto donde la gestión hídrica resulta clave para el abasto humano, agrícola e industrial en Durango.