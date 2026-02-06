Prevén mañana fría y posible lluvia ligera en Durango; máximas llegarán a 25 °C

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este viernes 6 de febrero se espera una mañana mayormente soleada en el estado de Durango, pero con aumento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias aisladas.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones podrían ser ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros en algunos puntos del estado, al igual que en entidades vecinas como Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

En cuanto a las temperaturas, esta mañana se registró una mínima de 4.4 °C en la entidad. Para el amanecer del sábado se prevén valores mínimos de entre 5 y 8 °C en los municipios del centro y noreste de Durango, mientras que en el noroeste, oeste y suroeste podrían descender a rangos de entre 2 y 5 °C.

La temperatura máxima registrada la tarde del jueves fue de 22.8 °C, y para este viernes se espera que oscile entre 23 y 25 °C en la zona centro del estado, mientras que en el noreste las máximas podrían ubicarse entre 18 y 20 °C.

Respecto al viento, Conagua detalló que se presentarán rachas de entre 10 y 20 kilómetros por hora, principalmente en municipios del sureste y centro de Durango.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, abrigarse bien durante la madrugada y evitar actividades al aire libre en caso de lluvias.

La información forma parte del pronóstico meteorológico nacional emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.