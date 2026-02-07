Anuncian registro de beca “Rita Cetina” para alumnos de primaria en Durango

Durango, Dgo.-

Buenas noticias para miles de familias duranguenses. La titular de Becas para el Bienestar en el estado, Jazmín Areli Nevárez, informó que en las próximas semanas se abrirá el registro para la beca de primaria “Rita Cetina”, dirigida a estudiantes de escuelas públicas.

Este apoyo contempla 2 mil 500 pesos anuales por alumno, destinados a la compra de útiles escolares, y será otorgado a niñas y niños de primero a sexto grado.

De acuerdo con la funcionaria, el trámite se realizará a través de la misma plataforma digital utilizada en convocatorias anteriores, por lo que pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos oficiales.

La meta es beneficiar a alrededor de 40 mil estudiantes en todo el estado, y se prevé que la convocatoria se publique entre febrero y marzo.

Autoridades reiteraron que este programa busca aliviar la carga económica de las familias y fortalecer la permanencia escolar desde los primeros niveles educativos.