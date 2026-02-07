Carambola en bulevar Guadiana deja 4 lesionados y 5 vehículos con daños

Durango, Dgo.

Un accidente múltiple, ocurrido este viernes por la noche en el bulevar Guadiana, dejó como consecuencia lesiones en cuatro personas y daños en un total de cinco vehículos.

Se trató de una carambola aparentemente provocada por el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, lo que provocó la proyección hacia varios compactos que estaban detenidos en el semáforo ubicado frente al parque Sahuatoba.

Los vehículos afectados, además de la pick-up ya mencionada, son una camioneta tipo SUV Dodge de la línea Caliber; un Chevrolet Beat; un Mazda 3; y un Mercedes Benz C-200.

Los hechos ocurrieron cuando dichas unidades circulaban en dirección hacia el sur y, a causa del exceso de velocidad, el conductor de la Silverado no alcanzo a detenerse en la acumulación de vehículos del crucero con avenida Vista Hermosa.

Tras impactar a la Caliber, la proyecto hacia los coches que estaban delante y eso derivó en las afectaciones ya mencionadas.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, que se hizo cargo de la atención a las víctimas; mientras que de lo administrativo quedó a cargo la Policía Vial.