Ciclista murió tras un choque de frente contra un motociclista

Gómez Palacio, Dgo.

Un ciclista murió en el municipio de Gómez Palacio al ser víctima de un choque frontal, en el que estuvo involucrado un motociclista que se dio a la fuga; la tragedia ocurrió en la zona rural de dicha demarcación.

El fallecido es José Luis González Robles, de 53 años de edad, quien sufrió el percance cuando circulaba en el tramo carretero que une a los ejidos La Torreña y Poanas, de la mencionada demarcación.

Según el informe, fue en ese sector donde se dio el percance del tipo frontal con un motociclista que aparentemente le invadió el carril de circulación.

José Luis quedó inconsciente por lo que, al darse cuenta, otras personas que pasaban por ahí avisaron al número de emergencias, lo que derivó en la llegada de la Cruz Roja mexicana y autoridades viales.

Estas, al arribar, encontraron a la víctima ya sin signos vitales. El motociclista, por su parte, decidió escapar de la escena, por lo que el personal de la Vicefiscalía de La Laguna acumula evidencias para localizarlo y que se deslinden responsabilidades.