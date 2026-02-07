Conductor intoxicado chocó contra dos autos y un autobús frente al Segurito

Durango, Dgo.

Un automovilista aparentemente intoxicado fue el causante de una para dos o hecho de tránsito en el que un total de cuatro vehículos resultaron dañados; yo fue el más afectado, pues tuvo afectaciones significativas en su parte frontal.

El presunto responsable del siniestro es el conductor de un Dodge Challenger, que impactó a un camión de la ruta amarilla, a un automóvil sedán y a un Ford Mustang.

El hecho de tránsito ocurrido el el inicio del bulevar Armando del Castillo, en la lateral contigua al Teatro del IMSS.

El aparente exceso de velocidad del Challenger le hizo perder el control y golpear a los vehículos mientras, incluso, pasaba por encima del camellón.

Tras el siniestro, él fue el único lesionado, y fue asegurado por testigos hasta la llegada de las autoridades, que se hicieron cargo de los procedimientos correspondientes.