Condusef refuerza protección al consumidor en Durango ante cobros indebidos por pagos con tarjeta

Durango, Dgo.—

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hace un llamado a los duranguenses para estar atentos y denunciar prácticas indebidas de algunos comercios que aplican cargos extra o comisiones por el uso de tarjetas de crédito o débito, acciones que pueden afectar económicamente a consumidores sin que exista justificación legal.

Aunque el uso de tarjetas de pago se ha extendido en los últimos años y representa una herramienta común para compras diarias, la Condusef recuerda que no está permitido que los comercios condicionen o encarezcan productos o servicios por optar por esta forma de pago, ya que los contratos con las instituciones bancarias no facultan a los establecimientos para trasladar el costo de aceptación de terminales punto de venta a los clientes.

La delegación de la Condusef en Durango —que ofrece atención directa en esta entidad con teléfonos locales para orientación— ha recibido miles de reclamaciones relacionadas con servicios financieros, incluidos productos de tarjetas de crédito y débito. De enero a agosto de 2025, el organismo atendió 3,094 reclamaciones solo en Durango, un crecimiento de 11.5 % respecto a 2024, lo que evidencia la importancia de que los usuarios conozcan sus derechos y actúen ante prácticas indebidas.

Entre los problemas más comunes que enfrentan los usuarios del estado están los cargos no reconocidos, fraudes y cobros irregulares en cuentas y tarjetas, lo que ha generado un aumento en quejas durante los meses recientes, especialmente con el mayor uso de pagos electrónicos y compras fuera del efectivo.

¿Qué hacer ante un cobro indebido?

La Condusef recomienda a los consumidores duranguenses que, en caso de detectar un cargo adicional por el uso de tarjeta de crédito o débito, o cualquier cargo que no fue autorizado:

Contactar de inmediato a su institución financiera para reportar el caso y, si procede, solicitar la devolución de montos no reconocidos. Presentar una reclamación ante la Condusef, ya sea directamente en el módulo de atención en Durango o a través de la plataforma de queja electrónica habilitada para reportar controversias con bancos y prestadores de servicios financieros.

La Comisión reitera que, aun cuando los comercios pagan una comisión por aceptar tarjetas, ello no debe trasladarse como un recargo directo al consumidor, ya que podría estar violando los términos de contratación con los bancos y afectar la inclusión financiera.

Importancia de la información y la denuncia

Ante el aumento de reclamaciones y prácticas irregulares, la Condusef en Durango pone a disposición de los usuarios información y asesoría personalizada sobre cómo identificar cobros indebidos, qué hacer para reclamarlos y cómo protegerse contra fraudes o cargos no autorizados. El organismo recuerda que los usuarios tienen derecho a servicios financieros transparentes y justos, y que la denuncia oportuna puede prevenir abusos e incluso la posible retirada de terminales a establecimientos que infrinjan las normas.

Para atención en Durango, los usuarios pueden comunicarse a los números locales de la Condusef o utilizar el portal oficial para registrar quejas y reclamos contra instituciones financieras.