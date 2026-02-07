Falsificó una receta médica e intentó surtirla

Durango, Dgo.

Una mujer de 30 años de edad fue detenida por policías municipales que apoyaron al personal del IMSS, mismo que sorprendió a una mujer en su intento por surtir una receta apócrifa.

La detenida es Alondra G. V., quien dijo tener su domicilio en la colonia Migue de la Madrid, y cuyo arresto ocurrió en el Hospital de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fue este viernes cuando la fémina acudió a la farmacia del lugar llevando consigo una receta en la que, entre otros medicamentos, se indicaba surtir algunas dosis de insulina.

Sin embargo, cuando la persona encargada de dicha tarea revisó a detalle el documento, detectó inconsistencias, por lo que fue más exhaustiva y resultó que era un documento falsificado.

La fémina fue detenida y se prevé su procesamiento a través de la autoridad federal, pues el documento falsificado pertenece a una institución pública de dicho orden.