Joven mujer agonizó una semana tras un accidente en moto

Tlahualilo, Dgo.
Una mujer de 31 años de edad murió mientras recibía atención médica, una semana después de un accidente en motocicleta sufrido cuando viajaba como pasajera junto a su pareja sentimental.
La fallecida es Astrid Carolina, quien tenía 31 años de edad y perdió la vida en el Hospital General de Gómez Palacio.
Según el informe oficial, el hecho que resultó fatal ocurrió el 31 de enero, cuando iba junto a Jesús “N”, su novio, a bordo de una motocicleta Vento tipo “cross” de cilindraje 250.
Justo a la altura del CBTA número 217, en la carretera que une al ejido El Lucero y Tlahualilo, sufrieron la ponchadura de un neumático y eso provocó la caída de ambos, que fueron hospitalizados por as lesiones sufridas.
Por desgracia, las de Astrid fueron demasiado graves y desde un primer momento se marcó con pronóstico reservado; por desgracia, este sábado se confirmó su deceso en el centro médico mencionado.