Obituario 07 de febrero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)
En sala Humanitas se está velando el cuerpo del Sr. José Pedro Ventura Zapeda Nava, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Mireles Ramírez, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Clásica A se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. de Jesús Tovar Monjares, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Arq. Raúl Israel Martínez Medrano, de 35 años, sus honras y sepelio están pendientes
Se despide para su cremación el cuerpo del Sr. José Antonio Nieto González, de 87 años
FUNERALES GARRIDO
En sala #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Adolfo Rosales Zamudio, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes