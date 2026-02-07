Obituario 07 de febrero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Humanitas se está velando el cuerpo del Sr. José Pedro Ventura Zapeda Nava, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Mireles Ramírez, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. de Jesús Tovar Monjares, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Arq. Raúl Israel Martínez Medrano, de 35 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación el cuerpo del Sr. José Antonio Nieto González, de 87 años

FUNERALES GARRIDO

En sala #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Adolfo Rosales Zamudio, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes