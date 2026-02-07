Propone César Rivas fortalecer apoyos sanitarios para pequeños ganaderos

⁠Que se brinde respaldo directo durante campañas de prevención, vacunación y control de enfermedades.

Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias del campo y fortalecer una de las actividades económicas más importantes del estado, el diputado César Rivas B. Nevárez, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Ganadera del Estado, para que los pequeños ganaderos y productores de escasos recursos sean reconocidos de manera expresa como beneficiarios de las acciones sanitarias.

“El impacto de una enfermedad no es parejo. Un productor grande puede resistir; un pequeño no. Y si se deja fuera a los pequeños ganaderos de las campañas sanitarias, el riesgo se extiende a todo el estado”, afirmó el integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

En ese sentido, explicó que la iniciativa busca que el Estado brinde respaldo directo a los pequeños ganaderos durante campañas de prevención, vacunación y control de enfermedades, especialmente cuando se presenten padecimientos contagiosos que pongan en riesgo el patrimonio familiar y la sanidad del hato ganadero en general.

El legislador destacó que en Durango la ganadería no solo es una actividad productiva, sino una forma de vida que da sustento a miles de familias en comunidades rurales, donde la mayoría de los productores cuentan con pocos animales y dependen directamente de ellos para su alimentación e ingresos.

“Para muchos pequeños ganaderos, perder un solo animal significa perderlo todo. No es solo ganado, es el alimento del hogar, el dinero para los estudios de los hijos y la posibilidad de seguir adelante”, señaló.

Si bien la legislación vigente contempla la prevención y control de enfermedades del ganado, Rivas Nevárez subrayó que no todos los productores enfrentan las mismas condiciones económicas, por lo que cumplir con campañas de vacunación, tratamientos y medidas sanitarias resulta mucho más complicado para quienes tienen menos recursos.

El diputado panista enfatizó que apoyar al pequeño ganadero es un acto de justicia social y también una decisión estratégica para proteger la sanidad animal y la economía de Durango.