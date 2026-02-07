Se cayó ayer en su casa; murió esta mañana en el Hospital

Durango, Dgo.

La mañana de este sábado se reportó el fallecimiento de una mujer de la tercera edad en el Hospital General 450, luego de que días antes fuera ingresada por una caída desde su propia altura.

El reporte fue recibido a las 09:00 horas por personal del nosocomio ubicado sobre el Boulevard José María Patoni, quien notificó a las autoridades ministeriales sobre el deceso de Ana Isabel López Quiñónez, de 79 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la hoy occisa había sido hospitalizada el pasado 6 de febrero tras sufrir una caída en su domicilio. Desde entonces permanecía bajo atención médica debido a complicaciones en su estado de salud.

Se informó que la mujer padecía enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y trombosis, factores que habrían agravado su condición tras el accidente.

Hasta el momento, el fallecimiento se perfila como muerte por causas naturales derivadas de complicaciones médicas, sin embargo, será el Servicio Médico Forense quien determine oficialmente la causa de muerte tras la necropsia de ley.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para los estudios periciales correspondientes.