Siete días de grilla

Tiene la presidenta Clausia Sheinbaum la manija para recomponer el rumbo de México y sobre todo, echarse a la bolsa a los más de 130 millones de personas que habitamos en esta tierra.

Nadie podrá estar por encima de la ley, ni siquiera los militantes de Morena. Y quien siga extorsionando, levantando y persiguiendo gente, recibirá su merecido, dijo ayer la jefa de la nación.

El que es buen juez, por su propia casa empieza, y ella empezó con un alcalde morenista, el de Tequila, Jal., Diego Rivera para el que incluso ella pidió el voto durante la elección pasada.

Los dicho y lo hecho por la presidenta Sheinbaum, lo esperaban, lo deseaban escuchar los mexicanos, pero sobre todo lo querían ver cómo se atrapó al supuesto criminal que además cobraba como jefe de la comuna.

Rivera, según palabras de Omar García Harfuch, incurrió en una serie de ilicitos y tenía amenazado de muerte a medio pueblo que no admitía su cinismo disfrazado de autoridad.

Los mexicanos exigían un manotazo como el que dio la presidenta Sheinbau el pasado miércoles. El cero impunidad entra en vigencia para todos, no solo para los morenistas, sino para todos los que se estén aprovechando de algún cargo para atropellar a quien se atraviese.

Las extorsiones y amenazas a los productores laguneros se mantiene vivitas y coleando, según el columnista Víctor Montenegro, de modo que las dudas sobre la detención de Edgar “limones” Rodríguez están al alza.

Aparte, como la alcaldesa entregó ya la plaza a los que siguen mandando, no podrá hacer nada para acabar con la corrupción descarada que opera en la región.

El problema es que en la entrega esa de la plaza el municipio también entregó los contratos millonarios que indican los de arriba.

Priva en Gómez Palacio el mismo caos que existía desde antes de la detención del limonero, porque el cobro de piso y no menos amenazas siguen como en sus mejores tiempos y por eso están desepcionados los gomezpalatinos con su autoridad.

Hasta ahora, seis meses después de tomar posesión, el municipio no ha cumplido uno de los compromisos de campaña, de modo que vemos cada vez más escabroso el camino de Betzabé Martínez hacia la gubernatura.

Ya saben cómo distinguen a la alcaldesa verdad, pero no lo repetiremos, porque resulta grosero y falto de todo respeto para una dama.

Diego Rivera, lástima de nombre y apellido, estaba pasando por encima de todos los habitantes de Tequila. Sumó muchas indecencias a su hoja de servicios y ahora, tendrá que lamentarlas desde la cárcel.

Es cierto, en muchas partes la gente se abstiene por temor o para no ir a tener consecuencias peores y finge demencia, o se calla para no ir a sufrir algún embate del delincuente disfrazado de autoridad, pero…tras la captura de Diego Rivera, es probable que el pueblo empiece a relevarse y obligue la acción de la federación, pero en cualquier parte de México.

Es que, Rivera no solo intentó extorsionar a Tequila José Cuervo, sino a muchas otras empresas de los alrededores , quienes se unieron y se quejaron ante la presidenta Sheinbau, y el resultado ya lo sabemos.

Importante será ver que el “cero tolerancia”impuesto por la jefa de la nación impere en los 32 estados de la República, porque para nada es nuevo eso de las extorsiones a empresarios y a particulares, y en infinidad de casos, la autoridad local, estatal o municipal, se brincó sus facultades constitucionales al cobrar por la buena o por la mala lo que su ambición les dicta.

No tendrá mucho problema la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para aclarar dónde están esos delincuentes vestidos de autoridad. El mal que llevó a la detención de Rivera es el mismo cáncer que impera en los municipios, y no es cosa nueva, data de tiempos de la colonia.

Repetimos, si el gobierno federal mantiene activo su plan de “cero tolerancia”, no tardará la presidenta Sheinbaum en echarse a la bolsa a los millones de mexicanos que no votaron por ella y que se resisten a reconocerle sus méritos.

Veremos y diremos, desde luego.

Oriéntenme los que saben si el nuevo secretario del ayuntamiento de Durango es el mismo que encabezó el paro en el ITD para exigir la destitución del director.

Es que siempre se dijo, y hasta nosotros replicamos que la situación de abandono del primer tecnológico en provincia oblgaba la destitución inmediata del director Guillermo de Anda.

Lo acusaron incluso de haber dispuesto de los recursos federales que llevaron originalmente etiquetados para la atención de diversos problemas en el Tecno local.

Y, bien lo recuerdo, se dijo desde el primer día del paro que, alguien desde el bicentenario estaba moviendo los hilos, dado que el director desoyó diversas exigencias estatales.

El caso es que, el jueves, el alcalde José Antonio Ochoa saldó su cuenta, o la de alguien más, con la nominación de uno de los que exigieron la salida del director, que paralizaron el sistema y dejaron a varios miles de estudiantes sin clases.

Ya, en serio, de resultar cierto lo de Antonio Mier, que estuvo tras bambalinas en el paro al ITD el año pasado, más de uno habrá confirmado el orígen del movimiento que no ha hecho ni cosquillas al director Guillermo de Anda.

De Anda acaba de reasumir la condución del Tecnológico de Durango, y como el gremio estudiantil está pagado por adelantado, ya no hay tos, vaya cinismo y desfachatez.

No podemos negar que el sistema “uno y uno” que se está aplicando en la vidalidad de Durango es eficiente, pero la autoridad no se lo ha informado a los automovilistas, de modo que muchos ni idea tienen de la medida.

Se debió divulgar por las distintas vías que se pondría en vigor esa forma de conducirse en el tráfico de la ciudad. Es el mismo sistema exitoso de muchos países en el mundo, pero alguien debe comucárselo a la gente.

Hemos tocado el tema desde hace varias semanas, pero como la autoridad no nos lee, los problemas en la vialidad no se hacen esperar.

Aparte, hay cruceros que sí tienen el “uno y uno”, pero hay otros que no, por lo que creemos debe uniformarse ese criterio para toda la ciudad, excepto las avenidas más concurridas.

O sea que, mientras no se establezca del todo ese sistema, los problemas en la vialidad continuarán, problemas que sin embargo ya han causado muertes, lesiones y millones de pesos en daños