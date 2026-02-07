Super Bowl mueve miles en Durango: aumentan ventas y convivios familiares

Durango, Dgo

El Super Bowl LX se ha consolidado como uno de los eventos deportivos con mayor impacto social y económico entre los duranguenses, quienes se cuentan entre los mexicanos que más tiempo y dinero destinan cada año para seguir este espectáculo, tanto dentro como fuera de sus hogares.

De acuerdo con un estudio reciente de la consultora Kantar, el 83 % de los mexicanos tiene previsto ver el Super Bowl, una cifra que supera los promedios observados en otros deportes y confirma que no solo se trata de un partido de fútbol americano, sino de un acontecimiento cultural que influye en los patrones de consumo y sociabilidad. En Durango no es la excepción: reuniones familiares y convivencias entre amigos se reportan como parte de la dinámica del domingo de Super Bowl.

🛒 Consumo duranguense: botanas, bebidas y preparativos

En Durango, supermercados, tiendas de conveniencia y comercios locales reportan un aumento en las ventas en los días previos al Super Bowl, con compras enfocadas en alimentos y bebidas para las reuniones. Según datos del sector comercio en el estado, el incremento en ventas de productos como botanas, refrescos y cerveza ha sido perceptible en las últimas temporadas del evento.

El menú típico de Super Bowl también tiene su reflejo en los hábitos duranguenses:

Botanas (nachos, papas, papitas y frituras) dominan las preferencias.

Pizza, hamburguesas y alitas son elecciones recurrentes.

Tacos y guacamole se mantienen como acompañantes populares entre quienes celebran en casa.

En bebidas, la cerveza es la opción más consumida, seguida por refrescos y bebidas sin alcohol, conforme a lo observado por comercios de conveniencia en Durango centro y la región Laguna Durango-Gómez Palacio.

🏡 Super Bowl: evento social más allá del deporte

El estudio de Kantar muestra que 7 de cada 10 mexicanos —incluidos duranguenses— serán anfitriones en sus hogares para ver el Super Bowl, mientras que un 21 % se reunirá con amigos. Solo un porcentaje menor acude a bares o restaurantes, lo que genera un aumento directo en el consumo en supermercados, tiendas y abarrotes locales.

Especialistas en comportamiento de mercado señalan que estos patrones son consistentes año con año en Durango, donde las familias prefieren recrear el ambiente del juego en casa, lo que explica también el incremento en ventas de productos relacionados.

📺 Cambios en hábitos de consumo de medios

Tradicionalmente el Super Bowl se ha seguido en televisión abierta —que sigue concentrando la mayor audiencia—, pero también se registra un crecimiento en plataformas de streaming y televisión de paga entre los jóvenes.

En Durango, jóvenes y adultos reportan cada vez mayor uso de dispositivos móviles, plataformas digitales y transmisión en vivo como complemento a la transmisión convencional, particularmente entre audiencias menores de 30 años.

🎤 Entre el espectáculo y el show

El atractivo del espectáculo del medio tiempo, con la presencia de artistas latinos, también ha tenido eco entre públicos duranguenses, quienes han compartido en redes sociales su interés por el show y sus opiniones sobre la participación de figuras internacionales.

Además, la publicidad del Super Bowl —reconocida por su creatividad— genera conversación y atención entre miles de usuarios en plataformas sociales, lo que incrementa la interacción y la presencia del evento más allá del propio juego.