Identifican al occiso del horrible choque de salida a Zacatecas

DURANGO, DGO.

La mañana de este domingo 8 de febrero, un fatal accidente vial en la carretera federal Durango–Zacatecas dejó un saldo de un hombre fallecido y otro herido de gravedad. El conductor del vehículo involucrado fue detenido tras detectarse que manejaba bajo los influjos del alcohol.



El hallazgo y la escena del accidente

Alrededor de las 08:43 horas, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) alertó sobre la presencia de restos humanos sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 270+100, cerca del puente Los Gavilanes.



Al llegar al sitio, elementos de la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales confirmaron la magnitud del siniestro. Un kilómetro más adelante del punto de impacto, las autoridades localizaron el vehículo involucrado: un Dodge Charger, color gris, con placas de Durango (GAR-431-E).

Según las primeras indagatorias, el vehículo circulaba con exceso de velocidad cuando impactó de lleno contra el muro de contención metálico. La estructura se incrustó en el automóvil por el lado del copiloto, provocando el desenlace fatal.



Pese a la gravedad del golpe, el conductor continuó la marcha por casi un kilómetro antes de detenerse totalmente, punto donde fue interceptado por agentes de la Guardia Nacional, división Caminos.

Víctimas y estado de salud

Paramédicos del CRUM confirmaron las siguientes afectaciones:

Cristian Rendón Calixto de 28 años de edad,. Perdió la vida de manera instantánea debido a una amputación abdominal traumática provocada por el metal del guardavía. Su cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.

Andrés Ramírez, de 37 años fue trasladado de urgencia al Hospital General 450 con una amputación parcial del brazo derecho. Su estado se reporta como grave.



El conductor fue identificado como Rosalío Gómez, de 28 años, originario de Fresnillo, Zacatecas. Aunque resultó ileso, los exámenes revelaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios para deslindar las responsabilidades penales correspondientes por los delitos de homicidio y lesiones culposas.