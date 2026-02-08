Un muerto y dos lesionados en brutal choque contra una valla

Durango, Dgo.

Una persona sin vida y dos lesionados es el resultado de un brutal accidente ocurrido este domingo en la carretera Durango – Zacatecas, a la altura del puente Gavilanes.

La persona fallecida iba en la parte trasera de un automóvil que se impactó contra una valla de contención, misma que atravesó su carrocería.

Los hechos ocurrieron poco después de las 08:30 horas a la altura del puente Gavilanes, en un punto medio entre el Periférico de Durango y el Instinto Tecnológico del Valle del Guadiana.

Por causas no precisadas, el conductor perdió el control del coche deportivo y, al salir levemente del camino, se imapctaron contra la estructura.

El impactó fue tal, que dicho elemento metálico desmembró al pasajero del asiento trasero; sus partes, incluso, salieron de la unidad y quedaron esparcidas sobre el pavimento.

Lo dos lesionados fueron reportados graves y la Cruz Roja Mexicana se encargó de su traslado a un hospital capitalino. Se esperan, en breve, más datos de las víctimas.