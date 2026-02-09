Adolescente murió en el choque de una moto contra un poste

Gómez Palacio, Dgo.

Un adolescente de 14 años de edad murió a causa de un accidente que sufrió cuando viajaba como acompañante en una motocicleta tipo “cross”; la tragedia ocurrió en el punto que une a la carretera Gómez Palacio – Jiménez con el Periférico Ejército Mexicano.

El jovencito que perdió la vida es Daniel Ramsés, quien tenía 14 años de edad y vivía en la colonia José Rebollo Acosta del municipio de Gómez Palacio.

Según el informe oficial, iba como acompañante en la Itálika DM-200 que conducía su amigo Jesús “N”, quien tiene 16 años y vive en el mismo asentamiento del ahora occiso.

La información disponible indica que ambos circulaban por las cercanías del model Golden cuando el segundo de los muchachos mencionados perdió el control y, tras impactar la guarnición de la banqueta, se descontrolaron y chocaron contra un poste de concreto.

Automovilistas que los vieron tirados pidieron apoyo médico y, cuando la Cruz Roja Mexicana llegó a la escena, Daniel Ramsés ya había muerto, en tanto que Jesús fue trasladado de urgencia a un hospital de la región.

De los restos del muchacho fallecido quedó a cargo el agente del Ministerio Público para las investigaciones de rigor.