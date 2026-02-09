+ Bad Bunny, lo peor del Tazón, dice Donald Trump

+ El Conejo defendió a inmigrantes y con eso ganó

+ Trump asegura que fue lo peor de la historia

+ Otros defendieron antes a los indocumentados

+ Estamos en deuda con el cineasta Hernando Name

“Un día se va a poner de moda ser tonto y algunos no sabrán qué hacer con tanta fama…”

Anónimo

Tiene razón Donald Trump al asegurar que el espectáculo de medio tiempo en el Súper Bowl es uno de los peores de toda la historia del futbol americano. Bad Bunny no canta absolutamente nada, no llega ni a “chirrín”, y sin embargo se mueve…..GUSTOS.- Es que, en gustos se rompen géneros. Y si el mundo piensa que es un gran cantante como para haber encabezado ayer el espectáculo de medio tiempo, se respeta a quienes piensen de esa forma…..BANDERAS.- El San Benito, porque también así le dicen al Conejo Malo, es uno más de los “cantantes” que destacan por protestar contra la discriminación y homofobia de los norteamericanos contra los indocumentados. Antes que Bunny lo hicieron Los Tigres del Norte, que hasta han llorado para “defender”a los indocumentados. Lo hizo Vicente Fernández y hasta el inolvidable Eulalio González “Piporro” le echaron a los gringos. Es un tema que vende, que la gente se los compra y hasta se convence que los cantantes sí los defienden y están dispuetos a todo. El único que no hemos oído cantar en protesta por la discriminación se llama Marco Antonio Solís. No es tonto, porque de hacerlo, sabe que se cerrará las puertas del gran filón de oro que tiene en toda la Unión Americana. Llenos en todas sus presentaciones en el vecino país, y el billete que ello representa. El Conejo Malo sabe de eso y, le pegó al gordo, pues en este momento medio mundo está encaboronado contra Donald Trump por su política segregacionista y, en el caso, los fans le perdonan que no cante ni una nota musical, pero por lo pronto le pegó a los Estados Unidos por su maltrato a los latinos y a otros extranjeros que han llegado de distintas partes del mundo. Bunny es todo un fenómeno mundial, sin duda, y eso hay que aprovecharlo en los lugares más exclusivos, pero repetimos: en gustos se rompen géneros y, bueno, pues que le festejen los que siguen creyendo que es un cantante. Por eso Trump está encaboronadísimo y pudiera hasta mandar detenerlo por haber protestado contra sus políticas salvajes de tratar a los indocumentados que han ido a los Estados Unidos a salvarlo de tanta calamidad…..CAMPEONES.- Finalmente los Halcones Marinos de Seattle son los monarcas. Vencieron en un partido flojísimo en el que ninguno se exigió para sacar lo mejor. Vencen los Halcones a los Patriots por una sencilla razón, su quarterback Drack Maye nunca se conectó con el partido, y sus defensores dieron la peor exhibición al dejar a la deriva a su conductor, que marcó el rumbo del partido e hizo notar la ausencia del más grande que ha tenido Nueva Inglaterra, Tom Brady, que sin embargo, esta vez apareció en la premiación a los Halcones, pero si Brady hubiese jugado, de otra cosa estaríamos hablando. Ahora, terminado el partido, el líder de Patriots, Mike Macdonald acusó a los Halcones de respaldar su juego en las triquiñuelas. Aseguró que Sam Darnold utilizó equipos de comunicación ilegales y que no debieron permitírselo, pero en fin, el rumbo es conocido y no hay más, pero el Súper Bowl LX sobresalió por la actuación, no canto, de Bad Bunny y por la irregularidad con que jugó el QB Darnold…..S.O.S.- Sorprende que gente de Mazatlán esté pidiendo por redes que turistas se abstengan de participar en el Carnaval 2026 por los riesgos que implica viajar al vecino puerto. Y tienen razón, porque nadie garantiza la seguridad de nadie. Los riesgos no nada más están en el camino, sino en los mismos hoteles en los que no es posible estar con la seguridad de otros tiempos. Una lástima, que la belleza de la gran fiesta sea opacada por la terrible realidad que vive Mázaras, ante lo que es preferible buscar otro destino para luego no tener que lamentar nada…..APROBADO.- Hernando Name, el cineasta duranguense más prolífico en la Época de Oro del séptimo arte mexicano, desde luego que merece mucho más que el reconocimiento que se le hizo hace un par de años. Su sobrino Eliezer Name Zapata nos regaló el libro correspondiente y, la verdad, estamos en deuda con ese gran hombre, el duranguense que vivió la época dorada de nuestro cine más cerca que nadie.

