Dos jovencitos, muy graves tras brutal choque en motocicleta

Durango, Dgo.

Tres adolescentes lesionados, dos de ellos muy graves, fue el saldo de un accidente de motocicleta ocurrido este domingo en la colonia Asentamientos Humanos.

Los lesionados más graves son Cristopher Vázquez Estrada y Santiago Landeros Irigoyen, ambos de 18 años de edad, quien resultaron politraumatizados a raíz del fuerte impacto. Mientras que, fuera de peligro, está otro jovencito, de 17 años.

El incidente ocurrió cuando las víctimas iban a bordo de la motocicleta Italika tipo “Cross” por la calle Adolfo Lozano y al llegar al cruce con Misael Núñez Acosta, se impactaron en el costado de una Honda Pilot.

El fuerte impactó le causó a dos de ellos traumatismo craneoencefálico y probables lesiones en tórax y abdomen, por lo que su condición fue reportada muy grave.

El jovencito restante fue reportado estable y fuera de peligro, aunque con fractura en una pierna. El incidente se dio en un crucero sin señalamientos, por lo que será el agente del Ministerio Público el que deslinde responsabilidades.

Es de apuntar que ninguno de los tres lesionados que iban todos en la motocicleta, portaba casco de protección. Además, reconocieron que habían ingerido alcohol.